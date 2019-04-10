شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يختتم زيارته إلى واشنطن ويتوجه إلى كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء زيارة رسمية بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت ليومين، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض وعدد من المسؤولين الأمريكان.

ويستكمل الرئيس جولته الخارجية التي بدأها بزيارة غينيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ليقوم بعد ذلك بزيارة كوت ديفوار والسنغال.