شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا مهمًا بشأن بعثة الحج الرسمية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 179 لسنة 2019، بتعيين الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رئيسًا لبعثة الحج الرسمية هذا العام. نشر القرار في عدد الوقائع المصرية.



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