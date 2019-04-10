شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 234 ألفًا و838 سيدة مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استفادة 234 ألفا و838 سيدة بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، ضمن حملة «حقك تنظمي»، والتي تم تنفيذها في 9 محافظات، خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستمرار جهود الوزارة في زيادة وعي الجمهور بأهمية تنظيم الأسرة لصحة الأم والطفل والأسرة بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن هدف الحملة هو وصول خدمات تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة إلى كل سيدة في جميع أنحاء الجمهورية.

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن عدد المنتفعات الجدد أثناء الحملة، خلال الشهر الماضي، يوازي ثلاثة أضعاف المنتفعات الجدد في أيام العمل العادية في عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة مقارنةً بالشهر ذاته من العام السابق، بالإضافة إلى أن عدد الحاصلات على الوسائل تضاعف مقارنةً بالشهر السابق من العام الماضي، مما يشير إلى نجاح جهود البرنامج القومي لتنظيم الأسرة في مجال زيادة أعداد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، ونجاح الحملات التوعوية التي تنظمها الوزارة.

وأضافت «السنباطي» أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة خلال الحملة بلغ 184 ألفا و478 سيدة، من ضمنهن 51 ألفا و919 سيدة حاصلة على «وسيلة» لأول مرة، بالإضافة إلى 132 ألفا و559 مترددة.

ولفتت إلى أنه سيتم التوسع في مبادرة «أيامنا أحلى» خلال الشهر الجاري، والتي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تنفيذ قوافل الصحة الإنجابية الموجهة، مشيرةً إلى أنه بالتزامن مع ذلك سيتم تنظيم 150 ندوة إعلامية توعوية في 6 محافظات، وهي: قنا وسوهاج وأسيوط والقاهرة والجيزة والأقصر، مع التركيز على الإدارات ذات المؤشرات المتدنية في الخصائص السكانية، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع معدلات المواليد طبقاً للمؤشرات المحددة من المجلس القومي للسكان، كما سيتم استهداف 17 قرية هي القرى الأكثر احتياجاً والمصنفة ضمن مبادرة الرئيس: «حياة كريمة».

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الندوات طبقاً للفئة المستهدفة من الجمهور تحت شعار: (كلام رجالة) للقاء الرجال، و(همسة لصحتك) و(ربة المنزل) للسيدات، و(حماتي حياتي) للحموات، و(نظمتي) للسيدات العاملات، و(أسرتنا مثالية) للشباب، بالإضافة إلى تنظيم عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب، كما سيتم التركيز على تناول رسالة إعلامية موحدة كل ثلاثة أشهر في جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ بالتوعية بمخاطر الحمل المتكرر والحمل المتقارب على صحة الأم والطفل وأهمية المباعدة بين الولادات، ومفهوم تنظيم الأسرة ومحاربة الشائعات التي تطلق عن البرنامج ووسائل تنظيم الأسرة.