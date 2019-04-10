شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة من الفيوم: المحافظة نموذج للتنمية المستدامة بالمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدد من المشروعات البيئية بمحافظة الفيوم للحد من التلوث البيئي بالمحافظة بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وممثلي لجنة إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

استهلت فؤاد جولتها بزيادة الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، حيث تم الاجتماع بالعاملين واستعراض قدرات الفرع ودوره في متابعة الاعمال البيئية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التطوير ورفع قدرات العاملين خلال الفترة المقبلة مما يساهم في تعظيم الاداء البيئي بالمحافظة.

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وأكدت أن دور وزارة البيئة هو تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزيرة البيئة لإعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تولي محميات الفيوم اهتماما كبيرا عن طريق تجهيز البنية التحية ورفع قدرات المجتمعات المحلية للمحميات ودمجها بالعمل في العمل بالمحميات وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز الزوار وسيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأكدت على أن محافظة الفيوم غنية بالموارد الطبيعية وهو ما يجعلها نموذجا للتنمية المستدامة بالمستقبل.

وقامت وزيرة البيئة عقب ذلك بزيارة ميدانية لبحيرة قارون تم خلالها استعراض مقترح هيئة الثروة السمكية والتي تقوم على تخفيف الأحمال البيئية على البحيرة، وستقوم لجنة اعادة التوزان البيئى بدراسة أفضل الحلول والتدخلات من خلال هيئة الثروة السمكية ووزارة الري والمحافظة لتخفيف الاحمال على البحيرة وإيجاد حلول قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمحافظة الفيوم