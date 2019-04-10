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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورات تدريبية للنهوض بزراعة النخيل في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ المعمل المركزي لبحوث النخيل تنفيذ برنامج الندوات الحقلية للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة النخيل ورعايتها وحمايتها من الامراض والآفات التي تهدد الإنتاج المصري من التمور، وذلك بقرية «بدخلو» التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين بالمنطقة.
وقال الدكتور عزالدين جادالله، مدير معمل بحوث النخيل، إنه تم البدء في تنفيذ برنامج الندوات الحقلية عن أهم الممارسات الزراعية لنخيل التمر لشهر إبريل في قرى الداخلة.
وأضاف جادالله أنه تم تنفيذ ندوة حقلية بقرية «بدخلو» تناولت أهم العمليات التي تتم على النخيل في هذه المرحلة وخاصة عملية التلقيح وأهم الاحتياطات الواجب مراعاتها في هذه العملية الهامة، وكذلك الاهتمام باختيار الملقح الجيد وتأثير ذلك على مواصفات المحصول الناتج.
وأوضح مدير معمل النخيل أنه تم استعراض عملية فصل فسائل النخيل عن النخلة الأم، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من وجود عادات وتقاليد خاطئة في هذه العملية، لذلك تم توضيح أهم المشاكل الموجودة بالمنطقة في هذه العملية وطريقة التغلب عليها.
وأشار جادالله إلى أنه تم أيضًا توضيح مواصفات الفسائل الجيدة والطرق الصحيحة لفصل وزراعة الفسائل لضمان الحصول على نسبة نجاح مرتفعة، موضحًا أن المعمل يقوم بتنفيذ حزمة من الإرشادات الزراعية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج.
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