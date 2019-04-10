كنائس مصر: "الكنيسة الأسقفية المستقيمة" لا تتبع العائلات الكنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، أن المجموعة المسماة بـ "الكنيسة الأسقفية المستقيمة المصلحة" لا تتبع أي من العائلات الكنسية الممثلة في المجلس، وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية.
وذكر بيان صادر عن مجلس كنائس مصر، اليوم الأربعاء، أنه لا علاقة للمجلس بهذه المجموعة بأى حال من الأحوال.
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