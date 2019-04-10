شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 27 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، حتى 27 أبريل 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في شهور قليلة "علامة مميزة" للتعليم الفنى المصرى المطور الذى يتسابق الطلاب المتميزين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها.

وأضاف مجاهد، أن هذه المدارس تمثل أسلوب استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لربط خريجي التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل، كما ينص الدستور المصري، وذلك عن طريق بناء المناهج الجديدة باستخدام نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد استجابة من الوزارة لتحسين جودة برامج التعليم الفني لتحقيق معايير الجودة العالمية عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الوزارة لجودة العملية التعليمية بهذه المدارس؛ حيث ستكون البرامج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية جاهزة للاعتماد فور تخرج الدفعات الأولى منها.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبروتوكول تم توقيعه في بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019، لإدراج المدرسة تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعاير الدولية.

Advertisements

وأضافت حبيبة عز، أن الوزارة تعمل على إبرام العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص لتدشين المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعمل على تطبيق المعايير الدولية والتي تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة؛ لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والقومية والإقليمية والعالمية بشكل كامل.

أما فيما يتعلق بأعضاء فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، أشارت مستشارة الوزير للتعليم الفني، إلى أنه تم توفير العديد من المميزات لهم، كبيئة العمل الممتازة، والتدريب التقني المستمر والمعتمد، ذلك بالإضافة إلي توفير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الراحة والتطوير لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لأنهم أحد أهم الدعائم الرئيسية لنجاح تلك المنظومة التي بصددها سيكون خريجي التعليم الفني قادرين على قيادة الصناعة المصرية للعالمية.

يٌذكر أنه يتم تشكيل فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.