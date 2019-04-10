شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف 10آلاف جنيه لأسرة كل شهيد و5 آلاف للمصاب بحادث الشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن المديرية بدأت صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد و5 آلاف جنيه للمصابين بخلاف إقرار معاش استثنائى للشهداء والمصابين فى حادث الشيخ زويد الإرهابى وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
وبدوره قال عمر على مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء فى بيان اليوم، "يقوم الهلال الأحمر بحصر الاحتياجات من خلال التواصل مع إدارة مستشفى العريش لتقديم أى إغاثة تحتاجها المستشفى من أدوية أو أغطية و مستلزمات طبية".
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