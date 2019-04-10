"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسى فى شهر مارس الماضى على أساس سنوى بنسبة 0.3 % حيث سجل 8.9% مقارنة بشهر فبراير حيث سجل 9.2 %.
وأوضح البنك المركزى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين تراجع على أساس شهرى فى مارس إلى 0.5% من 1 % خلال شهر فبراير.
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