شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسى فى شهر مارس الماضى على أساس سنوى بنسبة 0.3 % حيث سجل 8.9% مقارنة بشهر فبراير حيث سجل 9.2 %.

وأوضح البنك المركزى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين تراجع على أساس شهرى فى مارس إلى 0.5% من 1 % خلال شهر فبراير.