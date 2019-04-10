شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء القادمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المجلس سيناقش التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، لافتا إلى أنه بعد ذلك يكون المجلس انتهى من التعديلات وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا.

وتابع عبد العال قائلا: إن هناك لجنة فرعية ستعد مسودة بتقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية متضمنا الصياغة النهائية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستنعقد مرة أخرى لمناقشة مسودة تقرير اللجنة التشريعية.