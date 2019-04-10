شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة فى منطقة القوارشة شرق مدينة بنغازى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" وقوع تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى منطقة القوارشة شرقى مدينة بنغازى. وقال المصدر إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سيارة تتبع القيادة العامة للجيش الليبى، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية بدأت تحرك عناصرها المتطرفة لإشغال الجيش الليبى عن معركته ضد الإرهاب فى طرابلس.

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