شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على بعض المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي لجامعة كفر الشيخ.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار بإضفاء صفة النفع العام علي عدد من الجمعيات والمؤسسات.

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وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات بعد إضفاء صفة النفع العام عليها، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها.