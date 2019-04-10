"8 حالات لا تصالح فيها".. السيسي يصدر قانون "مخالفات البناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون 17 لسنة 2019.
وحظر القانون التصالح في بعض المخالفات، وشملت:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الاتفاق المقررة قانونيا.
- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها:
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمشار إليها.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.
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