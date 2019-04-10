الرئاسة: جولة السيسي بغرب أفريقيا للتواصل مع الأشقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بغرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل مع أشقائها الأفارقة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته قناة إكسترا نيوز، ظهر الأربعاء.