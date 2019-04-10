جهاز القاهرة الجديدة يعلن موعد عودة المياه لـ13 منطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اشتكى عدد من المواطنين بمناطق متفرقة بمدينة القاهرة الجديدة، عبر صفحات وجروبات "فيسبوك"، والمخصصة لمتابعة أخبار المدينة.

وكان جهاز القاهرة الجديدة أعلن في وقت سابق، قطع المياه 13 منطقة بالمدينة لمدة 24 ساعة تنتهي أمس الثلاثاء، نتيجة قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة لخط المياه العكرة قطر (2600 مم) الخارج من رافع المياه رقم 3.

وقالت نجلاء فتحي، أحد المتضررين من انقطاع المياه، "أنا في منطقة لارا خلف الجامعة الأمريكية، جفاف تام من صباح الأمس".

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وأكدت دينا عاطف، أن المياه لم تصل إلى حي الجامعة الأمريكية من أمس الثلاثاء، وأشار بعض المواطنين أن المياه لم تصل أيضًا إلى مدينة الرحاب.

وأعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من أعمال الصيانة للخط 2600مم من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي كما أعلن قبل ذلك، لافتًا إلى تشغيل المنظومة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المياه ستصل تباعا لجميع المناطق المتأثرة بأعمال الصيانة حسب ارتفاعات كل منطقة مع الأخذ في الاعتبار أن الشبكة والخزانات العلوية كانت فارغة تماما قبل التشغيل.