"التعليم" تعلن وظائف للمعلمين في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين؛ للالتحاق بفريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، حتى 27 أبريل 2019، عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/

وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في شهور قليلة "علامة مميزة" للتعليم الفني المصري المطور الذى يتسابق الطلاب المتميزين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها.

وأضاف أن هذه المدارس تمثل أسلوب استجابة وزارة التربية والتعليم الفني لربط خريجي التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل، كما ينص الدستور المصري، عن طريق بناء المناهج الجديدة باستخدام نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد استجابة من الوزارة لتحسين جودة برامج التعليم الفني لتحقيق معايير الجودة العالمية عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الوزارة لجودة العملية التعليمية بهذه المدارس؛ حيث تكون البرامج الدراسية بهذه المدارس جاهزة للاعتماد فور تخرج الدفعات الأولى منها.

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وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركتي الماكو وايجيترافو وفق بروتوكول تم توقيعه في بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019؛ لإدراج المدرسة تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية.

وأضافت، أن الوزارة تعمل على إبرام العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص لتدشين المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعمل على تطبيق المعايير الدولية والتي تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة؛ لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والقومية والإقليمية والعالمية بشكل كامل.

أما فيما يتعلق بأعضاء فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، أشارت مستشارة الوزير للتعليم الفني، إلى أنه جرى توفير العديد من المميزات لهم، كبيئة العمل الممتازة، والتدريب التقني المستمر والمعتمد، بالإضافة إلي توفير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الراحة والتطوير لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لأنهم أحد أهم الدعائم الرئيسية لنجاح تلك المنظومة التي بصددها سيكون خريجي التعليم الفني قادرين على قيادة الصناعة المصرية للعالمية.

يذكر أنه يتم تشكيل فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.​