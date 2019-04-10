ضبط مسئول شركة بترول لاستيلائه على أموال العاملين بزعم تمليكهم وحدات سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئول بإحدى شركات البترول لاستيلائه على أموال العديد من العاملين بالشركة بزعم تمليكهم وحدات سكنية.

كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مدير عام سابق بإحدى شركات البترول ومقيم بالقاهرة، وعدد (20) مواطن آخرين، يفيد بتضررهم من مدير عام بذات الشركة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بإحدى المدن الجديدة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، حيث قام المشكو في حقه بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها بالإعلان بأوساط العاملين بالشركة في غضون (عام 2014) عن طرح الجمعية لمشروع سكنى على قطعة أرض مملوكة للجمعية بإحدى المدن الجديدة بدائرة قسم شرطة الشروق على مساحة ( 4 ) فدان ، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من العاملين بالشركة راغبي تملك تلك الوحدات وتحصل على مبالغ مالية منهم كمقدمات وأقساط بلغ إجماليها حوالى (عشرة ملايين جنيه (وتبين قيامه بشراء قطعة الأرض من إحدى شركات الإسكان والتعمير في غضون عام 2014 بمبلغ ( عشرين مليون جنيه ) وتعهد بتسليم المشروع كاملاً لحاجزي تلك الوحدات خلال يونيه 2017 ، وفقاً للعقود المبرمة معهم دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة على النحو المشار اليه، وأضاف بتنفيذ بعض الإنشاءات بالمشروع المشار إليه، وتعثر تنفيذ البعض الأخر لزيادة أسعار مواد البناء عن الأسعار المتعاقد بها مع المبلغين المجني عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.