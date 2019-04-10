وفاة مواطن وإصابة آخر في مشاجرة بقنا.. والأمن يضبط 6 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على 6 أشخاص طرف مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخر
كان مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا، تلقي بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بناحية القلعة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، قام بعضهم بإطلاق أعيرة نارية، أودت بحياة أحد أطراف المشاجرة وإصابة آخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، أسفرت عن ضبط (ستة أشخاص من أطراف المشاجرة) بمنطقة زراعية بالظهير الصحراوي بناحية الكلاحين بدائرة المركز، وبحوزتهم (بندقية آلية و2 خزينة- بندقية خرطوش - فرد رصاص و31 طلقة مختلفة الأعيرة).
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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