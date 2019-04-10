أخبار مصر | الخميس.. نادي الشيخ زايد ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. نادي الشيخ زايد ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشيخ زايد عن تنظيم مؤتمر جماهيري بمقر النادي الخميس المقبل، بالمشاركة مع حملة "دستورنا مستقبلنا"، لدعم التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها أبريل الجاري.

وأكد فكري الهواري رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعديلات الدستورية ضمانة لاستقرار الوطن واستكمالاً للنهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

وشدد الهواري، على أن المنظومة الرياضية تقف خلف القيادة السياسية لوضع مصر على الطريق الصحيح لاستمرار الانجازات، مضيفا أن مصر تشهد حراكاً سياسياً لم نشهد له مثيل من قبل وهو ما يدعوا الجميع للتفاؤل بالمستقبل.

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ودعا فكري الهواري الشعب المصري للنزول للاستفتاء علي الدستور والإدلاء برأيه لتفويت الفرصة علي جماعة الإخوان الإرهابية التي شككت في تلك التعديلات بنشر الشائعات المغرضة التي من شأنها هدم استقرار الدولة.

وأشار الهواري، أن نادي الشيخ زايد يبقى داعماً لكل حدث يحقق استقرار الوطن ورفعته، من الدور الوطني لكل المؤسسات المصرية، للمساهمة في دعم هذا الحدث الهام، بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد في مقر النادي.

ومن ناحيتها، أكدت دينا الجندي، المنسق العام لحملة "دستورنا مستقبلنا"، أن المؤتمر يحضره كوكبة من الرياضيين والفنانين ورجال السياسة والإعلام، على رأسهم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب مصر الحرية، والفنان حسين فهمي، والإعلامية فاطمة فؤاد، والكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، وعدد من الشخصيات العامة، ومن المتوقع أن يزيد عدد الحضور عن 1000 داعم.