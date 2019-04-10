أخبار مصر | "الآثار المستردة": سنوقف مزاد كريستيز إذا ثبت خروج القطع المعروضة بطريقة غير شرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار المستردة": سنوقف مزاد كريستيز إذا ثبت خروج القطع المعروضة بطريقة غير شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الإدارة قامت بالعمل علي مدار الساعة لمتابعة كافة المزادات الموجودة على شبكة المعلومات الدولية، مؤكدًا على أنه فور الإعلان عن مزاد صالة كريستيز والذي يضم 17 قطعة أثرية مصرية معروضة للبيع، قامت الإدارة بتحميل الكتالوج الخاص بها ومقارنة القطع المعروضة للبيع بقائمة المفقودات والمبلغ بها الإدارة، وقد تبين عدم وجود أي تطابق بينهم.

وأضاف شعبان أنه تم مخاطبة قطاعي الآثار المصرية والمتاحف بوزارة الآثار للاطلاع ومراجعة المخازن المتحفية والمخازن في هذا الشأن للوقوف علي ما اذا كانت ايا من تلك القطع ضمن مفقوداتهم.

وأشار عبد الجواد أنه اذا ثبت أن تلك القطع قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية سوف يتم اتخاذ الإجرات القانونية اللازمة لإيقاف المزاد، والعمل علي استرداد جميع القطع، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنيه بالدوله وبالتنسيق الكامل مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية .

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جاء ذلك ردًا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام صالة مزادات كرستيز بالولايات المتحدة الامريكية بالإعلان عن مزاد لبييع مجموعة من القطع الأثرية المختلفة والتي يبلغ عددها قرابة 91 قطعة أثرية من ضمنها عدد 17 قطعة أثرية تتنمتي للحضارة المصرية.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت خلال الآونة الاخيرة في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وقد بلغ عدد تلك القطع أكثر من الف قطعة أثرية في الاعوام الثلاثة الأخيرة فقط .

علمًا بأن القوانين السابقة لقانون الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 كانت تسمح بتجارة الآثار وتداولها.