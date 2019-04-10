أخبار مصر | عمران ومندوبي الشباب والقوي العاملة يتفقدون الملتقي التوظيفي بالقطامية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران ومندوبي الشباب والقوي العاملة يتفقدون الملتقي التوظيفي بالقطامية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد عمران عميد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، والمستشار محمد عباس مندوب عن وزارة القوي العاملة، الأستاذة نانيس الماكوري مندوبة عن وزارة الشباب والرياضة، الملتقي التوظيفي السنوي الخامس للمعهد.

ويوفر الملتقي نحو 1000 فرصة عمل للخريجين وطالبة السنوات الأخيرة والمقدمة من 72 شركة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه لتصل إلي 3000 جنيه.

وقام "عمران" ومندوبي وزارة القوي العاملة والشباب والرياضة بتفقد عملية تقديم الطالبة علي فرص المتاحة بالملتقي، وقال "عميد المعهد" أن دور الملتقيات التوظيفية يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لائقة للطالبة الباحثين عن وظائف، ويأتي ذلك في إطار مبادرات المعهد لتشغيل الخريجين والطالبة الحاليين، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل بعد الانتهاء من فترتهم الدراسية.

وأشاد بالنجاح الباهر الذي حققه الملتقى شكلًا ومضمونًا عن ملتقيات التوظيف السابقة لارتكازه الأساسي على فكرة التدريب، كركيزة أساسية للتشغيل، كي تتكون رابطة قوية بينهما، تؤدي لصقل مهارات الشاب، أثناء فترة دراسته، فتكون بمثابة النواة الأولى للانطلاق الجاد نحو سوق العمل بعد تخرجه.