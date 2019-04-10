أخبار مصر | "برلماني" يثمن لقاء الرئيس مع ترامب: "عكس مكانة الدولتين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يثمن لقاء الرئيس مع ترامب: "عكس مكانة الدولتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى واشنطن.

وأكد المسعود، أن اللقاء عكس احترام الدولتين لمكانة بعضهمها وتأثيرهما في السياسة الدولية والإقليمية، لافتا إلى حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، فرض مكانتها لدى العالم، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.