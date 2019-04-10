أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد موقع مدينة رشيد الجديدة و4629 وحدة بـ"بشاير الخير 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد موقع مدينة رشيد الجديدة و4629 وحدة بـ"بشاير الخير 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، زيارته إلى مدينة رشيد اليوم، في إطار جولته الموسعة بمحافظة البحيرة، بالمرور على الموقع المقترح لإقامة مدينة رشيد الجديدة، كتوسع عمراني جديد لمدينة رشيد.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يبلغ إجمالي مساحة التجمع العمراني رشيد الجديدة 3100 فدان مقسمة إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الاولي للتخطيط 600 فدان، ويتضمن التخطيط المقترح، تنفيذ الحي السكني المتوسط والمتميز بمساحة 221 فداناً، وإقامة فرع جديد لجامعة رشيد على مساحة 35 فداناً، إلى جانب تنفيذ مشروع "بشائر الخير" على مساحة 30 فداناً، كما تضم المدينة منطقة حِرفية على مساحة 50 فداناً، وكذا تنفيذ محطة للكهرباء على مساحة 15 فداناً، ومحطة للصرف الصحىي على مساحة 100 فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على 50 فداناً ومناطق ترفيهية على 25 فداناً بالإضافة إلي شبكة الطرق .

Advertisements

وتمت الإشارة إلى أنه كان قد تم الإتفاق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصمًا من حصة المحافظة فى رشيد الجديدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وخلال جولته بموقع مدينة رشيد الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروع انشاء مدينة بشاير الخير (4) على مساحة 20 فداناً بالمنطقة التنموية برشيد الجديدة.

واستمع مدبولي إلى شرح حول كافة مكونات المشروع ومراحل تنفيذه والتصور الأخير له، وتمت الإشارة إلى أن المشروع سيتضمن إقامة 33 عمارة سكنية، تضم 4629 وحدة سكنية، وكذا تنفيذ مستشفى ومسطحات تجارية وناد رياضي ومدرسة للتعليم الأساسي.