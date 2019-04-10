أخبار مصر | سويسرا.. أول محطات "مستقبل وطن" الأوروبية لدعوة المصريين للاستفتاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا.. أول محطات "مستقبل وطن" الأوروبية لدعوة المصريين للاستفتاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، جولاتهم الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في دولة سويسرا.

وعقد اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا لقاء ضم حشد كبير من قيادات وأعضاء الجالية وحضر اللقاء أعضاء الأمانة العامة للإتحاد محمود فضل ومحمد البطوط وفريد موسي وجمال حمّاد.

واستعرض أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري، وذلك خلال لقائهم بأبناء الجالية المصرية بسويسرا.

كذلك تم عرض المشروعات والإنجازات التي تمت في الأربع سنوات الماضية في مصر وكذا جهود الدوله تجاه المصريين في الخارج ثم تم فتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية، وعرض أعضاء.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

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وأضاف "حسين"، أن التعديلات الدستورية الحاليّه هدفها الأساسي معالجه الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي مشيرا الى ان معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الأميركي والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إلى أن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية، وذلك في إطار الأجواء الديمقراطية التي تنعم بها مصر حاليا.

ودعا النائبان محمود حسين ومحمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جموع المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء، نظرا وأن كان لمجلس النواب من حقه طرح التعديلات الدستورية، بينما المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرارها من خلال الموافقة عليها، معربين عن ثقتهما في قدرة الشعب المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

كما التقي النائبان علي هامش لقاء الجالية بالبعثة الدبلوماسية بسويسرا السفير علاء يوسف سفير مصر بالأمم المتحدة والقنصل العام لسويسرا أحمد إبراهيم للاطمئنان علي الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور، ووجه النائبان الشكر البعثة للتسهيلات المقدمة للإدلاء بالصوت خاصة بعد إعادة افتتاح القنصلية المصرية بجنيف.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، بدأ جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العام.

وتأتي زيارة النائبان محمود حسين، محمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، لسويسرا في إطار جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.