أخبار مصر | الأمين العام لـ"مستقبل وطن": الشباب يتميز بفكر وإبداع وطاقة لابد من استغلالها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لـ"مستقبل وطن": الشباب يتميز بفكر وإبداع وطاقة لابد من استغلالها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الغربية، مؤتمرًا في قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، تحت عنوان "الشباب المشاركة الوطنية"، والتي حاضر فيها، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب المركزية للحزب، وبحضور اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، والإعلامية شيماء السباعي، أمين مساعد المرأة المركزية للحزب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة أكثر من 800 شاب وفتاة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات حزب مستقبل وطن، ودور الشباب في الممارسة والمشاركة السياسية.

وألقى المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، كلمته والتى تحدث فيها عن أهمية التعديلات الدستورية، موضحًا أهمية الشباب المصري وما يتميز به من فكر وإبداع وطاقة لابد أن يستغلها في تحقيق أهدافه لصالح الوطن.

وأضاف "الخولى"، أن الشباب يمثل 60% من المجتمع المصري وهذا مايميزه عن المجتمعات الأخرى ولابد من توعية الشباب، مشيرا إلى أن الحزب وضع الشباب على رأس أولويات الفئات التى تحظى بالإهتمام والرعاية.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة الأكبر أمامهم في إطار خطة الدولة لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتابع المهندس حسام الخولي، قائلا:"الشعور بالانتماء للوطن هو من أهم دعائمه، والتي تحافظ على استقراره ونموه، وهو يشير إلى مدى شعور الأفراد بالانتماء إلى وطنهم، ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال "المشاركة الإيجابية في أنشطة المجتمع"، الدفاع عن مصالح الوطن، الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن، المحافظة على ممتلكاته، وكل هذه المؤشرات يمكن أن تقاس ويُستدل عليها.

وأكد المهندس حسام الخولي، علي أن التعديلات الدستورية تأتي لتدعيم مسيرة الاستقرار للوطن سياسيا واقتصاديا،ـ مشيرا إلي أن العائد من المشروعات الاقتصادية الكبري بجميع المحافظات سيكون عائدها الأول علي الشباب المصري وبالفعل تم جني ثمارها من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للشباب بتلك المشروعات.

وأشار:"أن مصر زاخرة بشبابها الواعد المثقف الذي يمثل الهرم السكاني والقاعدة الكبيرة للشعب المصري وان التعديلات الدستورية تأتي لتدعيم ذلك واتاحة فرصة اكبر لمشاركة الشباب في صنع القرار".

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وأوضح:"أن التحديات التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا، ورغم ذلك فإن القيادة السياسية تجاهد من أجل انجاز العديد من المشروعات الهامة والحيوية من أجل إنشاء وتكوين بنية أساسية قوية وتحقيق تنمية مستدامة".

وأوضح:"أن الشباب لديهم فرصة كبيرة لتبادل الرؤى والأفكار حول الموضوعات محال إهتمامهم ويمكنهم من توصيل أصواتهم لصانعى القرار والمشاركة في صنع مستقبل وطنهم"

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف مرعي، أمين عام المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، إلي دور التعديلات الدستورية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد علي حقوقهم من خلال تمثيلهم بالبرلمان ودعم الدولة لهم لانهم عقول مفكرة يسعوا لخدمة وطنهم.

وأكد "مرعي"، خلال كلمته في المؤتمر، علي رعاية الدولة لتقليد ذوى الإحتياجات الخاصة المناصب القيادية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة ليكونوا شركاء فاعلين بالمجتمع.

وفي نفس السياق، أشار المهندس أحمد صبري أمين الشباب بالمركزية إلى تمكين الشباب إجتماعيًا وإقتصاديًا وتوفير التدريب اللازم لهم لمعايشة الواقع والوصول إلى حياة كريمة وتحقيق ذاتهم من خلال التمتع بسمات القيادة وإكتساب الخبرات.

وأكد "صبرى"، على أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف أمين الشباب المركزية للحزب، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدى السنوات الخمس الماضية.