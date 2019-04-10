أخبار مصر | "أساطير الدلتا المصرية" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أساطير الدلتا المصرية" محاضرة بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مُتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان: «الميثولوجيا والأساطير للدلتا المصرية»، يوم الإثنين، 15 أبريل، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات (C).

ويلقي المحاضرة الدكتورة بنيلوبي ولسون؛ أستاذ مساعد بقسم الآثار، جامعة درم، المملكة المتحدة.

وتتناول المحاضرة أساطير الآلهة المصرية القديمة في دلتا النيل، وتدور حول العلاقة بين بعض الملوك وعلاقتهم بمواقع بعينها. وقد استمدت هذه الدراسة الكثير من الدلائل من خلال مراكز عبادة بعض الآلهة التي استمرت منذ بواكير التاريخ المصري القديم، لتصبح آلهة رسمية للبلاد، فضلاً عن العبادات الأخرى التي اندثرت عبادتها.

كما تُلقي المحاضرة الضوء على النصوص والمناظر الجدارية، وكذلك القطع والمباني الأثرية. وتناقش المحاضرة أهمية حيوان القنفد وعلاقته بالشمس، الإله الأم «نيت»، والآلهة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة البيئة في دلتا النيل المصرية، مثل تصوير السمك والكباش.

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ومتحف آثار مكتبة الإسكندرية هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها.

وقد ولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا.

أفتتح رسميًّا في ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢. وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية. ويحتوي المتحف على ١١٣٣ قطعة معروضة أبرزها مجموعتان الأولى، قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة (١٩٩٣-١٩٩٥)، والثانية آثار رُفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء الشرقي وفي منطقة خليج أبي قير.

وقد أنشئ المتحف في عام ٢٠٠١ بهدف تعزيز البحث والابتكار من خلال البرامج والأنشطة المختلفة. فهو يعمل على تعريف زائريه بالفترات المختلفة من تاريخ مصر، وعلى توعية الشباب والنشء ثقافيًّا عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.

وقد صُمِّم المتحف بأسلوب عصري باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي؛ مثل أنظمة الإضاءة البصرية الحديثة التي تناسب المعارض، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة. وأضيفت اللغة الفرنسية مؤخرًا إلى بطاقات الشرح بجميع الأقسام بالمتحف بجانب اللغتين العربية والإنجليزية لخدمة كافة زائري المتحف.

يعد الموقع الإلكتروني لمتحف الآثار والذي يضم قاعدة بيانات مسجل عليها ما يقرب من ألف قطعة أثرية هو الأول من نوعه على مستوى مصر؛ من حيث عرضه لأغلب مقتنياته للجمهور على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. حيث يستطيع المستخدم من خلال الموقع الدخول على أيٍّ من أقسام المتحف وقراءة مقدمة تاريخية وفنية عن العصر الذي تنتمي إليه القطع المعروضة بتلك الأقسام، يلي ذلك عرض تفصيلي وسلس لأهم القطع الأثرية المعروضة بالقسم. كما يمكن لزائري الموقع القيام بجولة تخيلية داخل قاعات المتحف.