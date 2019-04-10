أخبار مصر | ضمن "حياة كريمة".. صناع الخير والتضامن يكشفان على الأيتام والمسنين بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن "حياة كريمة".. صناع الخير والتضامن يكشفان على الأيتام والمسنين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق قافلة الجمعة القادمة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين بالغربية، وذلك إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لإطلاق قافلة مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون.

وأضافت الألفي، أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير هدفه توقيع الكشف الطبي علي الأيتام والمسنين بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الدولة أمرت بوجود تدخلات عاجلة وسريعة لدعم الأيتام والمسنين والمشردين لضمان حياة كريمة لهم.

وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة ستتم بحضور ممثلي المصرف المتحد، حيث سيتم الكشف على أمراض الأنيميا والسكري من خلال معامل تحاليل طبية متنقلة على أعلي مستوى، والكشف على أمراض العيون للتأكد من سلامة الأطفال إضافة إلى توزيع العلاج خلال القافلة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وأضاف عبد الفتاح، أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة غادة والي تولي اهتمام كبير لدعم دور مؤسسات العمل الأهلي وتذليل العقبات التي تقف في طريق عملها التنموي، مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير يؤكد توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين غير القادرين في كل مكان.