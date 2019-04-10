أخبار مصر | تعرف على مجموع رئيس الوزراء في الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموع رئيس الوزراء في الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لمدرسة رشيد الثانوية بنات أن تطوير منظومة التعليم الثانوي من خلال التابلت، موضحا أن هذا النظام سيؤهلهم للجامعة بمستوى أعلى من نظام الحفظ دون الفهم.

وأشار إلى مدبولي خلال حوار مع طالبات المدرسة، إلى أن النظام يعمل على تمكين الطالب من أدواته الفكرية بالفهم دون الصم والحفظ لافتا إلى أنه كان في مدرسة ثانوية وحصل على 93% وحصل على المركز السابع على مستوى المحافظة والتحقت بكلية الهندسة التي كان مجموعها ٧٥٪؜ وأنه تخرج من مدرسة حكومية.

وأوضح أنه لن يتمكن أي طالب بالالتحاق بكلية الهندسة بهذا المجموع أي أن ما يتم حاليا من تطوير سيفيد الطلاب بشكل كبير في حياته العملية فالأمر لا يقتصر على الحفظ للحصول على مجموع عال لدخول كلية والتخرج دون أي إفادة للطالب أو المجتمع.

وقال رئيس الوزراء للطلاب إن المنظومة الجديدة للتعليم تعتمد على فكرة الفهم وليس الحفظ مشيرا إلى أن النظام الجديد لن يكون فيه مجاميع تتخطى ١٠٠٪؜ كما كان في السابق.