أخبار مصر | "عبدالعال" يكشف خطوات الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يكشف خطوات الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه بدأت المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في صياغة المواد أمس وتستكمل اليوم، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً".

وتابع، أنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعي.

وأكد "عبدالعال" أنه في ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستي شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة.