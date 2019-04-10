أخبار مصر | "مدبولي" يزور مدرسة على المغربي الإعدادية بنين برشيد.. ويتفقد مشروع تطوير الكورنيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يزور مدرسة على المغربي الإعدادية بنين برشيد.. ويتفقد مشروع تطوير الكورنيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته بمدينة رشيد، مدرسة علي المغربي الإعدادية بنين، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد مدبولي عدداً من فصول المدرسة التي تضمُ 15 فصلاً، موزعة على 4 أدوار، وبها معمل وقاعة حاسب آلي ومكتبة وعيادة، وتعمل لفترتين صباحية ومسائية، وتصل الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 920 طالباً.

وكلّف مدبولى بإزالة باب حديدي على سلم المدرسة لكونه يتنافى مع احتياطات سلامة الطلاب في حالة حدوث تدافع ما بينهم.

وعقب تفقد المدرسة قام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمرور على مشروع تطوير كورنيش رشيد، للتعرف على سير العمل به، كواجهة حضارية تعكسُ صورة المدينة، واستمع إلى شرح حول الأعمال المنفذة، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير الممشى وميناء الصيد، ثم بدأت المرحلة الثانية لتطوير الكورنيش، وتتضمن أعمال الإنارة، وتركيب الأعمدة التجميلية، وكذا استكمال أعمال الحماية والتدبيش، فضلاً عن تطوير المراسي النيلية ورفع كفاءة خدمات الأتوبيس النهري.