أخبار مصر | رئيس البرلمان: استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية إصلاح في نظام الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية إصلاح في نظام الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن المادة (140).

وتابع: "فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم، وأن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية".