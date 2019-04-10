مصر | تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية كنيسة مار مينا بحلوان لـ13 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية كنيسة مار مينا بحلوان لـ13 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ " كنيسة مارمينا بحلوان "، لجلسات 13 و14 و15 و16 إبريل لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.