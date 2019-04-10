مصر | إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 98 قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 25 عدم الإعلان عن الاسعار، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 16 إنتاج خبز ناقص الوزن، 10 عدم نظافة أدوات العجن، غش تجاري ضبط مصنع بلح وعجوة غير مطابقة للمواصفات باجمالى 21 طن و830 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

"جلال": وزير الداخلية وجه بتوفير كافة المساعدات لذوي الإعاقة



قال اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إنه يتم تحديد الاحتياجات لذوي الإعاقة وتدريب بعض الموظفين على التعامل مع ضعاف السمع وذوي الإعاقة، ولغة الإشارات، ويجري تعميم ذلك على باقي المحافظات للتعامل مع الصم وضعاف السم والتدريب على لغة الإشارة.

وقال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية، خلال فاعليات الندوة العلمية بمركز بحوث الشرطة، إن هناك خدمات متوفرة بأجهزة مخصصة لذوي الإعاقة خاصة ضعاف السمع وضعاف والبصر وشاشات إرشادية لذوي الإعاقة.

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وتابع: "خصصنا أدوار جماهيرية في مبنى الجوازات الجديد بالعباسية مجهز بسلالم متحركة الكراسي المتحركة لتوصيل ذوي الإعاقة، موضحا أن الإدارة تراعي ذوي الإعاقة لحاملي الجنسيات الأجنبية.

واستكمل اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان قائلا: إن اللواء محمود توفيق وجه بتوفير كافة المساهمات وأوجه الدعم فى مجال حقوق الإنسان وخاصة ذوى الإعاقة.

وأضاف مساعد الوزير أنه لولا دعم وزير الداخلية ما كان تم التوصل لتلك النتائج الإيجابية في التعامل مع حقوق الإنسان، وذلك من خلال توقيع عدد كبير من البروتوكولات وتطويرها بصفة مستمرة.

ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء احمد ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، اللواء جلال غريب وكيل الادارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة، الدكتور احمد شوقى استاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة ورموز المجتمع والاعلام.

وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، واوجة الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.