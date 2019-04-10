مصر | رفع 1903 حالات إشغالات في حملات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 1903 حالات إشغالات في حملات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1903 حالة اشغالات طريق، تنوعت ما بين ضبط 677 كرسي متنوع – 43 قلب شيشة – 91 ترابيزة + طقطوقة – 11 ثلاجة – 35 سيخ حديد – 7 عربة يد – 52 استاند حديد – 12 شمسية – 12 لوح خشب – 21 ميزان متنوع – 14 تروللى – 45 عرق خشب – 6 حامل حديد – 6 كوريك عجل – 5 قرار غلق – 4 مقص خشب – 9 غرزة شاى – 18 محضر تنظيم – 10 محضر اعلان – 50 محضر اشغال – 2 محضر بيئة – 9 فرش خردوات - خلاطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي وإصابة مواطن بالمقطم



أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين لاتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالقطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم 4 اشخاص وهم أربعة أشخاص، "سبق اتهامهم ومحكوم عليهم في العديد من القضايا"، وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة.

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وترجع الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من سائق مُصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس، ومُحصل، يعملان بشركة لتجارة الحديد بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائري، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهين لمقر الشركة، وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه وأوراق وعقود خاصة بالشركة وحافظة شيكات، وبالطريق البطىء أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا محدثًا إصابة الأول، واستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التى بها المبلغ المالى وفروا هاربين.

وكشفت تحريات المباحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص، "سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا"، وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 51 طلقة مختلفة الأعيرة، وباستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقًا وأمن المنيا، عُثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين المضبوطين والمتهم المُقيد الحرية اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب على النحو السابق الإشارة إليه، وأضافوا باستيلائهم على حقيبة المجنى عليهما لاعتقادهم أنها تحوى مبالغ مالية، وعقب هروبهم اكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها وتولت النيابة التحقيقات.