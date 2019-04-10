مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. ضبط 8 أشخاص مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. ضبط 8 أشخاص مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن تنفيذ 18 حكم جزئى - 9 غرامات – 8 اشتباه – 5 بائع متجول بدون ترخيص – 2 خيال وجمال، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق

تم ضبط 58 كرسى – 18 ترابيزة – 11 قلب شيشة – 2 برويطة – 3 شمسية – 3 ثلاجة – 3 غرزة شاى – ونش – عربة يد.خلاطة – 18 اوتاد وسلاسل حديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بـ "سم فئران ومبيد حشري".. إحباط ترويج 10 كيلو استروكس في أوسيم



أحبط رجال مباحث مركز شرطة أوسيم، ترويج 10 كيلو مخدر استروكس وسم فئران، بعد ضبطهم داخل وكرا لتصنيعه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، مفادها قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق، سبق اتهام أحدهما فى قضيتي "مخدرات، سلاح نارى" بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة والاتجار بمخدر الإستروكس متخذان من شقة مستأجرة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من مداهمة الشقة المُشار إليها، والقبض عليهما وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 2 كيس سم فئران، 4 كيس بودرة مبيد حشرى، ميزان حساس، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات، التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بقيامهما بالتصنيع والاتجار بمخدر الإستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات