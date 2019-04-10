مصر | حبس 3 بينهم سيدة لتزويرهم المحررات الرسمية والتأشيرات 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 بينهم سيدة لتزويرهم المحررات الرسمية والتأشيرات 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بالطالبية والعمرانية، بحبس ثلاثة متهمين من بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تفيد قيام عاطل "ا. م"، طالب، "ع. ف"، سيدة، "ح. أ" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم وتخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد، والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد، وترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وبعمل التحريات تبين اتخاذهم من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وأضافت التحقيقات، أنه تم إصدار إذن النيابة العامة وتم استهداف المتهمين، وبتفتيش الشقة محل التحريات تم ضبط أكلاشيه لخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، 13 أكلاشيه لأختام مقلدة منسوب صدورها لعدة بنوك وبعض الشركات السياحية ومكاتب الترجمة، 12 جواز سفر.



كما ضُبط كمية كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدورها لعدة بنوك وكمية كبيرة من السجلات التجارية مزورة ومجموعة من مطبوعات بعض شركات السياحة والبترول خالية البيانات وممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الجهات ومطبوعات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، بالإضافة إلى 3 طابعات كمبيوتر وجهازي لاب توب، وبفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من الأختام الحكومية ومستندات رسمية وعرفية مقلدة.



وأشارت التحقيقات إلى أن المضبوطات مبالغ مالية واستمارات طلب الحصول على تأشيرات دخول للدول العربية والأجنبية، وكمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر وأجندتين تحويان بيانات حسابات وتعاملات أفراد التشكيل العصابي وعملائهم.

