مصر | "قبل الشهر المبارك".. إحباط ترويج 22 طن بلح فاسد بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبل الشهر المبارك".. إحباط ترويج 22 طن بلح فاسد بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى قيام "عبد الله. ف. م"، صاحب مصنع لإنتاج التمور بدون ترخيص كائن بشارع الرشاح ميت رهينة دائرة مركز شرطة البدرشين وعدم وجود اشتراطات صحية واستغلاله علامة تجارية بدون وجه حق مثل تاج الملوك، الصفوة، الوادي الجديد وتدوين عناوين وهمية مخالفة للحقيقة للتهرب من الجهات الرقابية خشية ضبطه مثل الداخلة المنطقة الصناعية بالوادي الجديد مستغلا قرب حلول شهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على تلك الأصناف من التمور الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعبئتها في عبوات وإعادة طرخها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مدخلا والغش الخداع على جمهور المواطنين ومحدثًا اضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وإغلاق المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله، وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المصنع المتحرى عنه حيث امكن ضبط رضا ف م ا، 31 سنة، المدير المسئول عن المصنع، والمقيم بدائرة المركز.

وبتفتيش المصنع عثر على 10 اطنان بلح معبأ داخل اجواله بلاستيك بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى، 10 اطنان عجوة مفرومة بدون بيانات، 156 كرتونة عجوة زنة الواحدة 10 كجم مدون عليها الودى الجديد المنطقة الصناعية الداخلة، الإخلاص بالمنطقة الصناعية والصفوة بالمنطقة الصناعية منهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي 27 كرتونة عجوة زنة الوحدة 10 كجم مدون عليه تاج الملوك المنطقة الصناعية الداخلة، 2 ماكينة فرم بلح، 2 ماكينة نزع نواه البلح، وبلغ إجمالي المضبوطات 21 طن و830 كجم بلح وعجوة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.