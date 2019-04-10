مصر | التحقيق مع 4 مسلحين أصابوا سائقا خلال سرقته في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع 4 مسلحين أصابوا سائقا خلال سرقته في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري رجال مباحث المقطم تحقيقا واسعه حول إصابة سائق بطلق ناري أثناء محاولة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص سرقته بالإكراه بمنطقة المقطم.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة أخطارا من الرائد محمد فتحى معاون مباحث قسم شرطة المقطم مفادة تلقية بلاغا من سائق، مُصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس، ومُحصل، يعملان بشركة لتجارة الحديد- كائنة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائرى، وإستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة، وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات)، وبالطريق البطئ أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم إعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار نارى محدثًا إصابة الأول، وإستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التى بها المبلغ المالى وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص "سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا" وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.

Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أثنين من المتهمين وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة- 51 طلقة مختلفة الأعيرة)، وبإستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقًاوأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.



وبمواجهة المتهمان المضبوطان والمتهم المُقيد الحرية إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا بإستيلائهم على حقيبة المجنى عليهما لإعتقادهم أنها تحوى مبالغ مالية، وعقب هروبهم إكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها.



وامر اللواء محمد منصور مدير الامن بإتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

