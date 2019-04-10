مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4210 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4210 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4210 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط 1478 مخالفة انتظار خاطئ، (69) مخالفة سير بدون رخصة قيادة، (43) بدون تسيير، (451) متنوع، (1874) نـمــوذج 125، (24) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (15) الصلاحية الفنية، 15 حجز توك توك، (18) عدم استخدام حزام الأمان، ( 52) حملة سرفيس، (64) التصالح الفوري، ( 29 ) ملصقات ومتعلقات، ( 16 ) زجاج فاميه، ( 70 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

النيابة لإرهابي كنيسة مارمينا: أي عقيدة أباحت لك قتل الناس؟



تستكمل النيابة العامة مرافعتها في قضية كنيسة مارمينا بحلوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طره.

وقال ممثل النيابة، إن المتهمين التحقوا بتنظيم داعش وسهلوا التواصل مع المتهم الثاني، ووفروا لهم آلاف الجنيهات، وتم تلقين المتهم الأول إبراهيم اسماعيل اسماعيل كيفية تصنيع المتفجرات، فعقد العزم على قتل المسيحيين نتيجةً لعقيدته الضالة، أدى البيعة لإراقة الدماء وفي سبيل ذلك قام بالمرور العديد من المرات على كنيسة مارمينا للوقوف على أوقات الصلاة وطبيعة التأمين لتنفيذ عمليته، وجاء يوم الواقعة حاملا حقيبته بها المتفجرات وأطلق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة عدد من الأهالي، واستكمالا لمخططته أودى بحياة أم وطفلتيها، بعد أن عقد النية واتخذ من القتل وسيلة فأطلق الأعيرة صوبهم.. كما أطلق الأعيرة على عدد من المتواجدين داخل الكنيسة فكان لسان حاله "اليوم تكفيرٍ وتفجير".

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وأضاف ممثل النيابة، ضل سعيهم في الدنيا ويظنون أنهم يحسنون صعنًا الجرائم التي ارتكبوها لم تكن عن فهم بصحيح الدين، ظنوا أنهم على هدى واستقامة، العجب كل العجب لمن يدعون كفرنا ويحسبون إنهم يطبقون تعاليم ديننا، نمثل اليوم لنقيم الدليل عليهم، أدلة الإثبات تماثلت في الأدلة القولية والفنية، إبراهيم اسماعيل اسماعيل أسس هذه الجماعة التكفيرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أعراضها في نشر الذل والعدوان وأفكارهم الهدامة في استباحة الدماء وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق زعمًا منهم أنهم يسعون إلى تحقيق الخلافة الإسلامية،

وتابع ممثل النيابة، انه فضلا عن ما شهد به الشاهد الاول عن انضمام المتهمين من الثاني حتى السادس لجماعة ارهابية وحضور لقاءات واجتماعات تكفيرية، فإن الدليل على انضمام المتهم الثانى والثالث والخامس من اعترافات المتهم الاول، بأن المتهم الخامس أمد المتهم الاول بأموال لشراء بندقية لقتل واستباحة دماء المسيحين، يتبقي تلحديث عن توافر الجهة المعنوية وتنفيذ جريمة قتل مواطن بحلوان تنفيذا لغرض إرهابي، فإن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الشهود اكدت توافر القصد، لا سيما إعترافات المتهم الاول الصريحة "انا ضربته بالسكينة فى بطنه ومكنش فارق انه يموت ولا لأ، هو كده كده كافر وواجب قتله"، فأي عقيدة هذه التى اباحت له قتل الناس، فمسألة كفرهم او إيمانهم لا دخل له بها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

