مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية في الجمالية، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ع. س. خ"، و"م. م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم البساتين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة الجماليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.

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كثافات متحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

‎تشهد الحالة المرورية صباح يوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات. ويشهد أعلى كوبرى 15 مايو كثافات فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وتباطأت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولًا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، كثافات مرورية متوسطة.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

