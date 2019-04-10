مصر | رئيس حقوق الإنسان بـ"أمن الجيزة": نستعين بمترجمين إشارة لمساعدة ذوي الإعاقة

قالت العميدة عبير إسماعيل رئيس حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة، إنه توجد كراسي متحركة بكل قسم شرطة لمساعدة ذوي الإعاقة.



وأضافت رئيس حقوق الإنسان بالجيزة، في ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة، أنه يوجد ضابط تابع لقسم حقوق الإنسان بأقسام الشرطة لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان مجني عليه أو متهما.

وتابعت أنه يتم الاستعانة بمترجمين أثناء التحقيق في الوقائع التي يكون طرفها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أمين "القومي لشئون الإعاقة": نتواصل مع الوزارات المختلفة.. ونأمل للوصول لمرحلة التمكين



قال الدكتور أشرف مرعي، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن المجلس القومي يتبع رئاسة مجلس الوزراء وإن أهم مهامه أنه حلقة اتصال بين المجلس والوزارات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة وتيسير الخدمات لهم وأحد أهم هذه الوزارات هي وزارة الداخلية، مضيفا: "وأؤكد مرة أخرى نحن استفدنا كأشخاص في الخدمات المقدمة التي كان من الصعب الحصول عليها مثل المرور والتسهيل علينا في الخدمات وهذا كان غير متوفر

فهذا مفهوم جديد ونحن نأمل أن نصل لمرحلة التمكين بوجود القانون الخاص بذوي الإعاقة.

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وتابع: "اليوم هناك اقتناع والتزام هناك دول خارجية سبقتنا في هذا الملف ولكن وزارة الداخلية غيرت المفهوم تماما عن ملف حقوق الإنسان في مصر وأن هذا ينعكس على صورتنا الداخلية بالخارج".

نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة

حضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.