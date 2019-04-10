مصر | "هارب من 10 أحكام منهم مؤبد".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هارب من 10 أحكام منهم مؤبد".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز أوسيم، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بتمكن الرائد أحمد ربيع رئيس وحدة مباحث المركز، من القبض على عاطل، 39 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة، سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا سرقة، وذلك حال تردده على عزبة مدكور بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازة السلاح للدفاع وأقر بالأحكام وأوامر الضبط والإحضار الصادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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"بعربية تاكسي".. القبض على واحد من أخطر مروجي الهيروين بالطالبية



نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في القبض على واحد من مروجي الهيروين المخدر، وبحوزته 800 جرام هيروين، ومبلغ مالي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بورود معلومات مفادها قيام عاطل، 26 سنة، مُقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، مشاجرة، سلاح أبيض" بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدمًا سيارة أجرة تاكسى يعمل عليها كسائق لترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة والنقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، من ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها بدائرة القسم وبحوزته 800 جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي 4030 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المخدر وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

