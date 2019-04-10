مصر | ضبط مالكي مخابز بلدية بالمطرية استوليا على مليون جنيه من بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مالكي مخابز بلدية بالمطرية استوليا على مليون جنيه من بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على مالكى مخابز بلدية في المطرية والاستيلاء على مليون جنيها من بطاقات التموين.



وكانت تحريات المباحث أثبتت قيام صاحبي مخابز بتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره (1،377،759مليون جنيهًا)، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من إحدى الجهات الحكومية وشركات تطبيق الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.