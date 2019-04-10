مصر | القبض على تشكيل عصابي قتلوا سائقا بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية عندما أقدم تشكيل عصابي على قتل سائق طعنا أثناء سرقته بالإكراه بعين شمس.



وتلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم، وبالانتقال والفحص تبين قيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين وفتاة بقتلة أثناء سرقتة بالإكراه، وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وإحالته اللواء محمد منصور مدير الامن للنيابة العامة للتحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.