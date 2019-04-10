مصر | ضبط 3 بحوزتهم 800 جرام هيروين و10 كيلو استروكس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم 800 جرام هيروين و10 كيلو استروكس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 800 جرام هيروين و10 كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قيام ( عاطل - سن 26 - مُقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات، مشاجرة، سلاح أبيض" ) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدمًا سيارة أجرة ( تاكسى) يعمل عليها كسائق لترويجها على عملائه.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها بدائرة القسم وبحوزته (800 جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى قدره 4030 جنيه، هاتف محمول )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المخدر وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

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كما أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق ) سبق إتهام أحدهما فى قضيتى "مخدرات،سلاح نارى".. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة والإتجار بمخدر الإستروكس متخذان من شقة مستأجرة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالجيزة تم إستهدافهما وضبطهما بالشقة المُشار إليها.. وبحوزتهما (10كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 2 كيس سم فئران، 4 كيس بودرة مبيد حشرى، ميزان حساس، 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالتصنيع والإتجار بمخدر الإستروكس.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

