مصر | مساعد وزير الداخلية للمرور: إنهاء تراخيص سيارات ذوي الإعاقة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية للمرور: إنهاء تراخيص سيارات ذوي الإعاقة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، إن وزارة الداخلية في مقدمة الوزارات في القيام بدورها وفقا لقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٨ لذوي الإعاقة، كما يتم إعفاؤهم من الضرائب والرسوم الخاصة بسياراتهم، كما أن المادة ٥٨ من القانون المرور تنص على أن يتم إعفاء تراخيص والرسوم السيارة والقيادة لذوي الإعاقة، فضلا عن قيام رجال المرور الاهتمام داخل وحدات التراخيص وتعيين ضابط في كل ادارة مرور لتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، يتم التنسيق مع مديرى الامن لانشاء قسم علاقات عامة بكل مديريات الامن، وتخصيص شباك لتعامل مع ذوى الاعاقة واسر الشهداء وكبار السن، وموظف مكلف بانهاء اجرائتهم.

واردف مساعد وزير الداخلية،خلال فاعليات ندوة " الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة"، تم تنظيم دورات تدريبية للضباط والعاملين بقطاع الشرطة المتخصصة لتحديد اليات التعامل مع لاشخاص ذوى الاعاقة.

ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء احمد ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، اللواء جلال غريب وكيل الادارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة، الدكتور احمد شوقى استاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة ورموز المجتمع والاعلام.

وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، واوجة الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.

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