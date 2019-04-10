مصر | تجديد حبس شخص ضرب زوجته مما دفعها للقفز من الطابق الخامس بالجيزة

وكشفت التحقيقات، أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته بسبب شكه فى سلوكها، واتهامه لها بخيانته، دفعتهما للانفصال ثم سرعان ما عادا مرة أخرى لبعضهما البعض.

وأشارت التحقيقات، أن الخلافات عادت لتشتعل بين الزوجين، حتى تطور لاعتداء المتهم على زوجته بالضرب المبرح بعصا خشبية ادت إلي تشوية جسدها، مما دفعها للهروب من المنزل والقفز من الطابق الخامس، ومفارقتها الحياة.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الإصابات التى لحقت بها، ودفنها عقب ذلك.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذى اعترف فى التحقيقات بما نسب إليه من اتهامات، بالاعتداء بالضرب على زوجته وتعذيبها، كما استمعت لأقوال عدد من شهود العيان من جيران المتهم والمجنى عليها.

سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.