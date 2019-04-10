مصر | بـ "سم فئران ومبيد حشري".. إحباط ترويج 10 كيلو استروكس في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ "سم فئران ومبيد حشري".. إحباط ترويج 10 كيلو استروكس في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث مركز شرطة أوسيم، ترويج 10 كيلو مخدر استروكس وسم فئران، بعد ضبطهم داخل وكرا لتصنيعه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، مفادها قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق، سبق اتهام أحدهما فى قضيتي "مخدرات، سلاح نارى" بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة والاتجار بمخدر الإستروكس متخذان من شقة مستأجرة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من مداهمة الشقة المُشار إليها، والقبض عليهما وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 2 كيس سم فئران، 4 كيس بودرة مبيد حشرى، ميزان حساس، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات، التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بقيامهما بالتصنيع والاتجار بمخدر الإستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات

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"سيارة ملاكي ومنطقة مظلمة".. تفاصيل القبض على مدير مالي بالجيزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على مدير مالي وبحوزته 3 لفافات هيروين، وتبين حيازته للهيروين بقصد التعاطي.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفاده أنه اثناء مرور الملازم اول محمد عبد الوارث الضابط بإدارة تامين الطرق والمنافذ بقطاع امن الجيزة، والقوة المرافقة له، علي الطريق الدائري بمنطقة البحر الأعظم، دائرة قسم الجيزة، تمكن من ضبط "مدحت. م. م. ع"، 45 سنة، مدير مالي بمؤسسة الجمال للاستيراد والتصدير ومقيم العجوزة، حال توقفة بمنطقة مظلمة بمكان الضبط بسيارته رقم ر ط ط مصر ماركة ميتسوبيشي وبحوزته 3 لفافات صغيرة الحجم بداخلهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.