شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة ترفع تراكمات مخلفات من مدخل قرية مشتهر بالقليوبية استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى استجابة سريعة لشكوى تقدم بها أهالى قرية مشتهر، قام فرع وزارة البيئة بمدينة طوخ بالقليوبية، بإزالة تراكم المخلفات بمدخل قريه مشتهر بجوار عملية المياة، وعلى الفور تم رفع المخلفات التراكمات الموجودة بمكان الشكوى، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ والوحدة المحلية للقرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه فور تلقى الشكوى تم التعامل من جانب وزارة البيئة بإيفاد لجنة لتقيم الوضع وبحث حلول جذرية للشكوى، حيث تبين وجود بعض الإنشاءات بسور محطة المياة، وأفاد مدير الوحدة بأنه مع انتهاء الانشاءات سيتم رفع نواتج الهدم والبناء ومنع إلقاء القمامة بنفس المكان مرة أخرى وتحرير محاضر بيئيه للمخالفين.

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وتقدم أهالى قرية مشتهر بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والعاملين بفرع الوزارة بمدينة طوخ على سرعة الاستجابة لشكواهم بخصوص تراكم المخلفات بمدخل القرية.