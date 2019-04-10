شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: بنك ناصر يدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية لخدمة غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بأنه فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك من خلال عدد من برامج الحماية والرعاية والمساعدات والأنشطة التى يقدمها للفئات الأولى بالرعاية وخاصة المرضي قدم البنك العديد من المساعدات خلال الفترة الاخيرة الهادفة لدعم الرعاية الصحية والعمل على الارتقاء في جودة خدماتها وبرامجها من أجل تلبية احتياجات المرضى ونظرا لما توليه الدولة من دعم للمرضى على مستوى الجمهورية خاصة مرضى الصعيد الذين يتطلب انتقالهم للقاهرة ساعات ومعاناة كبيرة فقد تم تقديم الدعم بمبلغ 3 مليون جنيه لدعم وتطوير وحدة زراعة الكلي بمستشفيات جامعة اسيوط لمساعدة وسد احتياج المرضي المترددين علي الوحدة لعمل غسيل كلوي لدعم النجاح المستمر لعمليات زراعة الكلي لمرضي محافظات الصعيد وذلك تقديراً لما تقدمه المستشفى من خدمة صحية متميزة لملايين المرضى سنوياً من شتى محافظات الصعيد والتي تُعد هي المستشفى الأكبر من نوعها في صعيد مصر والذي يضم عدد من المحافظات المحيطه بها بالاضافة الي تقديم دعم لمستشفي سوهاج العام بقيمة مليون و256الف جنيه لشراء اجهزة طبية للاقسام المجانية بالمستشفي .

وفي ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات اليوم أنه فى إطار الدور المنوط بالبنك لتحقيق التكافل الاجتماعى عبر المساعدات النقدية للفئات الأكثر احتياجا بغرض العلاج فى إطار الإهتمام بمنظومة الخدمات العلاجية والعمل على تطويرها لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين والتيسير عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تم دعم وحدة امراض قلب الاطفال بمستشفي جامعة بنها بعدد 5 اجهزة تنفس صناعي متنقل بقيمة 2مليون جنيه وذلك في إطار المساهمة في دعم المستشفيات لأداء رسالتها الانسانية وإتاحة خدمة للمرضى غير القادرين وعلاجهم مجانا هذا بالاضافة الي تقديم الدعم لقسم امراض القلب والاوعية الدموية لمستشفيات جامعة القاهرة بقيمة مليون وخمسمائة جنيه لشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة كما تم دعم مستشفي دماص المركزي بمحافظة الدقهلية لشراء اجهزة طبية لقسم الاطفال بالمستشفي بقيمة 497 الف جنيه والتي تخدم مركز دماص والقري المحيطه به ويتردد عليها ما يقرب من 1000 شخص يوميا .

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وأضاف فاروق انه في اطار اهتمام البنك بمساعده ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة تم تقديم الدعم للجمعية المصرية لطب اسنان الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 600 الف جنية .